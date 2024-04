Radler (69) im Innviertel von Hund gebissen

Am Sonntag kurz nach 14 Uhr hatte sich der 69-Jährige Burgenländer mit seinem Rennrad im Bereich St. Johann am Walde verfahren und wollte in einer Hauseinfahrt umdrehen - da wurde er vom 9-jährigen freilaufenden Haushund in den linken Unterschenkel gebissen.

Der 54-jährige Hundehalter reagierte laut Polizei sofort und rief die Rettung. Der Burgenländer wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus Ried gebracht.

