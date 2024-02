Polizeiorchester Bayern spielt am Loryhof

Das Polizeiorchester Bayern ist zum neunten Mal am Loryhof in Wippenham zu Gast.

Das Polizeiorchester Bayern gastiert am Samstag, 2. März, am Loryhof in Wippenham. Organisiert wird die zum neunten Mal stattfindende Konzertgala von Karl Rauscher vom Musikverein Wippenham. Chefdirigent Johann Mösenbichler und seine 45 Profi-Musiker werden unter dem Titel "Schwungvolle Klangimpressionen" Stücke von Otto M. Schwarz, Felix Mendelssohn Bartholdy oder Stephen Melillo, dem Komponisten von "Somewhere over the Rainbow", zum Besten geben. Zudem wird Sopranistin Caroline Adler mit Arien aus Georges Bizets romantischer Oper Carmen die Gäste beglücken.

Kulinarisch verwöhnt werden die Konzertbesucher mit einem 3-Gang-Festmenü, kredenzt von Loryhof-Chef Othmar Zeilinger. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr. Die Veranstaltung wird um 16.30 Uhr mit einem Sektempfang im Hof eröffnet. Ab 17.30 Uhr folgt das Festmenü. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt Nachwuchs der Musikkapelle Wippenham zugute. "Ich bin mir sicher, dass unser Konzert bleibenden Eindruck bei den Gästen hinterlassen wird", sagt Rauscher.

Konzertkarten kosten 18 Euro, das VIP-Ticket inklusive Festmenü 50 Euro, und sind bei Karl Rauscher unter 0664/4311090 beziehungsweise karl.rauscher@gmx.net erhältlich.

