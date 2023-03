Pkw überschlug sich nach missglücktem Überholmanöver

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Freitag gegen 6:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Sighartinger Landesstraße geführt. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker, der von Sigharting kommend in Richtung Mörstalling unterwegs war, hatte versucht, in einer Rechtskurve einen Bus zu überholen.

Dabei kam er nach links auf das Straßenbankett und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er verriss sein Fahrzeug, fuhr vor dem Bus zurück auf die Fahrbahn und kam nach rechts von der Straße ab.

Der Pkw überschlug sich und kam nach etwa 30 Metern in einer Wiese zum Stillstand, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Der Lenker zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schärding gebracht werden musste.

