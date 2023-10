Pfarrmusik Ort bringt Kabarett ins FACC-Werk

Kabarettist Omar Sarsam ist am 21. Oktober in Ort zu hören.

Denn der Kabarettist ist auch "gelernter" Kinderarzt, und die Bühne für seinen Auftritt am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, wird das FACC-Werk 4 sein. Der in Wien lebende Kabarettist hat vor knapp 20 Jahren auf der Bühne begonnen, mittlerweile ist er von vielen Fernsehauftritten, unter anderem aus den Sendungen "Was gibt es Neues?" oder "Kabarettgipfel", bekannt. Das Programm, mit dem Omar Sarsam in Ort zu Gast ist, trägt den Titel "Sonderklasse". Dazu sagt er, dass nach Jahren der gelebten Praxis als Kabarettist und Arzt für ihn manchmal die Grenzen dazwischen verschwimmen. Karten: Ö-Ticket, Raiba Ort, Pfarrmusik, Tickethotline: 0676 / 5890240.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ort im Innkreis Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.