OÖN-Börsespiel: Christian Eder ist im Innviertel vorne

Christian Eder mit einem Plus von 10,55 Prozent vor Alois Ettl (plus 10,52 Prozent) und Maria Reschenhofer (plus 10,45 Prozent) – das ist aktuell die Rangliste der Innviertler Teilnehmer am OÖN-Börsespiel in Kooperation mit Raiffeisen Oberösterreich. In der Schülerwertung liegt mit Leonhard K. (plus 10,68 Prozent) ein Schüler der 5A der HTL Ried an zweiter Stelle. Eva Spreitzer von der 2CH der HBLA für wirtschaftliche Berufe Ried liegt auf Platz 5. In der Klassenwertung hat die 6A des BORG Ried mit einem Plus von 3,28 Prozent derzeit Platz 6 inne.

Entschieden ist aber noch lange nichts. Das Börsespiel endet erst mit den Schlusskursen am 25. März. Teilnehmen kann weiterhin jeder und wer am Ende vorne ist, der kann sich über viele Gewinne – vom nagelneuen Citroen C3 über ein IPhone 12 bis zu Kepler-Fonds-Gutscheinen – freuen.

Mehr als 5500 Teilnehmer haben sich bereits für die Erwachsenenwertung registriert, dazu kommen dann noch rund 1500 Teilnehmer in der Schülerwertung. Neben den Siegern bei den Erwachsenen, Schülern und Klassen gibt es auch heuer wieder eigene Preise für die Gewinner in den sechs oberösterreichischen Regionen.