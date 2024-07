Olympia-Flair beim Josko-Laufmeeting am 17. August in Andorf

"Wir nähern uns mit großen Schritten dem nächsten großen Jubiläum. Die Bauwirtschaft läuft nicht so gut heuer. Wir haben daher einige Sponsorings zurückgeschraubt, weil es in so einer Situation nötig ist. Aber nicht beim Josko-Laufmeeting. Wir sind in Andorf daheim und wollen dieses Event, das so einen großen Stellenwert in der Region hat, weiter fördern", sagte Johann Scheuringer, Geschäftsführer der Firma Josko mit Standorten in Kopfing und Andorf. Mit dem großen Jubiläum meinte Scheuringer die 20. Auflage des internationalen Leichtathletik-Meetings, das voraussichtlich in zwei Jahren über die Bühne gehen wird. Das Starterfeld kann sich auch beim 18. Meeting am Samstag, 17. August, mehr als sehen lassen. Los geht es traditionell mit den Sparefroh-Kinderläufen, die von der Sparkasse OÖ unterstützt werden. "Wir wollen die Kinder und Jugend fördern. Heuer gibt es für jeden Teilnehmer eine nachhaltige Medaille aus Holz mit der Aufschrift ‚Hero of the day‘", sagt Sparkasse-Regionaldirektor Martin Doblinger.

Weißhaidinger kommt

Obwohl das Meeting eine Woche nach Ende der Olympischen Sommerspiele in Paris stattfindet, haben die österreichischen Top-Stars bereits ihr Kommen zugesagt. Allen voran Lokalmatador Lukas Weißhaidinger, der sich derzeit intensiv auf die Olympischen Spiele vorbereitet, wo er aufgrund seiner zuletzt starken Leistungen zu den Medaillenanwärtern zählt. "Lukas Weißhaidinger ist in der Form seines Lebens. Das hat er zuletzt auch mit dem zweiten Platz bei der Europameisterschaft in Rom eindrucksvoll unter Beweis gestellt", sagt Klaus Angerer, Organisator des Josko-Laufmeetings.

Mit Speerwerferin Victoria Hudson wird aller Voraussicht nach sogar eine aktuelle Europameisterin nach Andorf kommen. Die 28-Jährige holte in Rom Gold. "Ich glaube, dass sowohl Weißhaidinger als auch Hudson sehr gute Chance auf eine Olympiamedaille haben", sagt Angerer.

300 Athleten aus 15 Ländern

Insgesamt werden beim internationalen Leichtathletik-Meeting bei freiem Eintritt rund 300 Athleten aus rund 15 Ländern an den Start gehen. Darunter auch Speerwerferin Patricia Madl aus Diersbach von der IGLA long life. Nach einer längeren Verletzungspause ist Madl auf dem Weg zurück. Zuletzt belegte die 25-Jährige bei den Staatsmeisterschaften hinter Hudson den zweiten Platz. "Victoria Hudson musste auch viel durchmachen in ihrer Karriere. Sie ist ein Vorbild für mich. Mein Ziel ist, 60 Meter zu werfen", sagt Madl. Ihr großes Ziel ist die Qualifikation für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im September 2025.

Mit Läuferin Susanne Gogl-Walli wird aller Voraussicht nach eine weitere Olympia-Teilnehmerin in Andorf an den Start gehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.