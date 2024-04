Neukirchen: Abgängige 87-jährige Frau gefunden

Eine abgängige 87-jährige Frau wurde lebend, aber unterkühlt gefunden. Die Frau dürfte spärlich bekleidet in den Nachtstunden das Haus verlassen haben. Die Angehörigen suchten zunächst selbst nach der Frau, konnten sie aber nicht finden, also alarmierten sie die Einsatzkräfte.

36 Feuerwehrkameraden, zwei Polizisten und sieben Helfer des Roten Kreuzes rückten an, um bei der Suche zu helfen. Die Feuerwehren setzten Drohnen und eine Wärmebildkamera ein und waren damit erfolgreich: In nur kurzer Zeit konnte die alte Frau mitten in einer Wiese liegend gefunden werden – nicht weit weg von ihrem Zuhause. Weil sie stark unterkühlt war, wurde sie vom Roten Kreuz erstversorgt und musste anschließend ins Krankenhaus Braunau gebracht werden.

