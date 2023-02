Neues Führungsduo für Scheuch Components

Die Scheuch Components GmbH des Umwelttechnikunternehmens Scheuch, Hersteller von Komponenten wie Ventilatoren und Förderorganen für umwelttechnische Anlagen, hat ein neues Geschäftsführer-Duo: Der 38-jährige Reinhard Pauzenberger aus Kallham ist bereits seit 2011 bei Scheuch tätig und verantwortete zuletzt den Bereich Technik, Products and Systems bei Scheuch Components. Der ebenfalls 38-jährige Leonhard Zeilinger aus Mehrnbach ist seit sieben Jahren an Bord und war zuletzt Head of Sales and Business Development bei Scheuch Components.

Thomas Eberl, der zuletzt die operative Geschäftsführung bei Scheuch Components interimistisch und zusätzlich übernommen hatte, wird sich nun wie geplant wieder aus der Leitung zurückziehen und sich weiterhin seinen Kernaufgaben als CFO der übergeordneten Scheuch Group widmen, die mehr als 1400 Mitarbeiter beschäftigt. Scheuch Components bietet weltweit Lösungen in den Bereichen Radialventilatoren, Schallschutz, Abgasreinigung und Anlagenkomponenten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper