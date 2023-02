Neuer Podcast aus Region mit Gesundheitsthemen

Unter dem Titel "G’sunde Viertelstunde" kommt ein neuer Innviertler Gesundheits-Podcast daher. Experten aus der Region geben im Gespräch mit Moderatorin Kati Hochhold alle zwei Wochen hörenswerte Informationen, Tipps und Denkanstöße.

Informieren, aufklären, das Gesundheitsbewusstsein stärken und Gesundheitskompetenz vermitteln sei das Ziel des neuen Angebots, das ab sofort über alle gängigen Podcast-Plattformen abzurufen sei, so das Krankenhaus Ried, das den Podcast mitentwickelt. Themenbereiche sind unter anderem Medizin und Pflege, psychische Gesundheit und Lifestyle.

Alle 14 Tage, jeweils am Donnerstag, erscheint eine neue 15-minütige Folge der "G’sunden Viertelstunde". Der Podcast ist selbstverständlich kostenlos und jederzeit auf Abruf verfügbar, er lässt sich abonnieren, herunterladen, teilen und liken. "Neue, digitale Technologien werden die Zukunft der Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen ganz wesentlich prägen. Schon jetzt spielen sie in unserem Leben eine immer größere Rolle. Umso mehr freut mich, dass es mit dem neuen Podcast nun einen zusätzlichen Kommunikationskanal für Gesundheitsthemen im Innviertel gibt", sagt Johann Minihuber, Geschäftsführer der Barmherzigen Schwestern Ried.

