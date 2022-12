Neuer Leiter für Akutgeriatrie und Remobilisation

Mediziner Franz Wakolbinger wird per 1. Jänner neuer Leiter des Departments für Akutgeriatrie und Remobilisation der Abteilung für Innere Medizin am Klinikum Schärding. Der 59-Jährige ist gebürtiger Innviertler und studierte Medizin an der Universität Innsbruck. Nach seiner Promotion 1989 begann er den Turnus für Allgemeinmedizin mit Absolvierung des Ius practicandi, bevor er die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Dialyse in Schärding absolvierte.

Darüber hinaus ist Wakolbinger Facharzt für internistische Intensivmedizin, Hämatologie und internistische Onkologie sowie Geriatrie. Er verfügt über Zusatzausbildungen im Bereich der Palliativmedizin, Echokardiographie und auch als Notarzt und genetischer Beratungsarzt bei erblichem Brust- und Eierstockkrebs. In seiner Freizeit ist der Mediziner gerne im Garten tätig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.