Neue Direktorin bei Raiffeisen Region Schärding

Die Waldzellerin Wallerstorfer-Rögl ist seit 30 Jahren im Bankensektor tätig, davon viele Jahre in wesentlichen Führungsfunktionen und in der Geschäftsleitung, darunter bei einer Bank in Ried.

Der bisherige Direktor bei Raiffeisen Region Schärding, Rudolf Bauer, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen und ist mit Jahresmitte zu Berglandmilch gewechselt. Ihm wird seitens Raiffeisen besonderer Dank für seine vergangene Arbeit ausgesprochen.

"Mit Karin Wallerstorfer-Rögl wurde eine erfahrene, professionelle Führungskraft zu meiner Kollegin in der Geschäftsleitung bestellt. Wir werden auch in Zukunft die Raiffeisenbank erfolgreich weiterentwickeln und ein sicherer, verlässlicher Finanzpartner sein", so Matthias Breidt. Die Raiffeisenbank Region Schärding zähle zu den größten Raiffeisenbanken in Österreich. Man setze weiterhin auf Regionalität.

