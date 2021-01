Nächste Schritte bei Mattigtalbahn

Geplant sind die Errichtung von elektronischen Stellwerken sowie Bahnhofsumbauten in Munderfing, Mattighofen und Mauerkirchen; dazu die Modernisierung von Eisenbahnkreuzungen, wozu im Vorfeld Gespräche mit den Gemeinden geführt werden. Entlang der Strecke gibt es ca. 50 Eisenbahnkreuzungen. Die Planungen zur Elektrifizierung der Strecke werden begonnen, so die ÖBB. Ende 2021 werde mit der Elektrifizierung des Abschnitts Steindorf bis Friedburg ein wesentlicher Meilenstein geschafft. Parallel werde auch die Verlängerung der Mattigtalbahn bis zur neuen Verkehrsdrehscheibe Neumarkt am Wallersee abgeschlossen. Für diese Arbeiten sind Streckensperren erforderlich, ein Schienenersatzverkehr wird von 10. Juli bis 13. September zwischen Mattighofen und Neumarkt am Wallersee eingerichtet.

