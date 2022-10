Nach Rieder 1:0-Sieg: "Danke für dieses Erlebnis!"

Der 46-Jährige erlebte den 1:0-Heimsieg der SV Ried gegen Rapid live im Stadion mit. Möglich gemacht hat dies das Rotkreuz-Wunschmobil. Durch diese Initiative wird schwerkranken Menschen ein besonderer Wunsch erfüllt.

„Es war ein tolles, unvergessliches Erlebnis“, sagte Jürgen Binder nach dem Schlusspfiff in einer spannenden Bundesliga-Partie in der Rieder Josko-Arena. Jürgen seiner SV Ried mit, sondern hatte nach dem spannenden Match noch ein ganz besonderes Erlebnis. SVR-Tormann Samuel Sahin-Radlinger schenkte dem Rieder Fan sein Trikot. Jürgen Binder weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Seine ihm noch verbleibende Zeit will der Rieder bestmöglich verbringen und noch einmal schöne Dinge des Lebens genießen. Im Rieder Stadion war Jürgen Binder gemeinsam mit Lebensgefährtin Petra und seinem besten Freund Robert. Auch Jürgen binders Freundin war ergriffen: „Ich finde es toll, dass es das Wunschmobil gibt und Jürgen noch einmal Stadionluft schnuppern durfte. Er ist ein großer Fan.“

Ein Team für besondere Fälle

„Mit dem Rotkreuz-Wunschmobil will das oberösterreichische Rote Kreuz Menschen in ihrer letzten Lebensphase besondere Wünsche erfüllen“, sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Dass dies möglich wird, dafür engagiert sich ein spezielles Team, das die persönlichen Tagesreisen für die schwerkranken Menschen organisiert. Dafür steht unter anderem ein speziell ausgestatteter Rettungswagen bereit. Finanziert wird das Rotkreuz-Wunschmobil durch Spenden.

Wünsche direkt an das Rote Kreuz

Erfüllbare Wünsche können direkt an das Rote Kreuz gerichtet werden:

wunschmobil@o.roteskreuz.at

oder unter 0732 / 7644-522

Spenden, Kennwort „Wunschmobil“ , IBAN:

AT36 2032 0012 0075 0122