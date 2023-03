Merlin stellt Weichen

Dominik Reisinger ist neuer technischer Geschäftsführer (CTO) beim Luftbefeuchtungsspezialisten Merlin Technology mit Sitz in Tumeltsham. Dominik Reisinger ist der Sohn des Firmengründers und Inhabers Johann Reisinger. "Ich freue mich und bin stolz darauf, dass mein Sohn diese wichtige Aufgabe übernimmt und das Familienunternehmen in die Zukunft führt", sagt der Seniorchef, der sich ab sofort auf die Bereiche Entwicklung und Design konzentriert.

Dominik Reisinger hat alle Abteilungen bei Merlin Technology durchlaufen, in den vergangenen fünf Jahren baute er ein Tochterunternehmen in den USA auf. "In meiner neuen Position als Chief Technology Officer in der Firmenzentrale bin ich ab sofort für die technische Strategie und Umsetzung verantwortlich. Ich darf somit eine zentrale Rolle bei der Realisierung unserer Unternehmensvision übernehmen", sagt der 37-Jährige. Kaufmännischer Geschäftsführer bei Merlin ist Johannes Part.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Tumeltsham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.