McDonald’s-Baustart in Schärding lässt noch auf sich warten

Die weltweit bekannte und tätige Fast-Food-Kette McDonald’s wird bald auch in Schärding Gäste verköstigen. Darüber haben die OÖN bereits vor knapp zwei Jahren berichtet. Im September 2022 hat es vom Unternehmen geheißen, man wolle die Filiale in Schärding "frühestens 2024" eröffnen. Der vorgesehene Standort dafür befindet sich in der Linzer Straße, am ehemaligen Firmengelände des Gummiwerks "Kubai".

Aktuell ist dort aber nach wie vor alles unberührt, die Bauarbeiten für den McDonald’s-Standort haben noch nicht begonnen. "Derzeit laufen noch Gespräche mit dritten Projektbeteiligten. Daher hat noch kein Baustart stattgefunden", heißt es von McDonald’s auf OÖN-Anfrage. Ein konkretes Eröffnungsdatum sei zum momentanen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Klar ist jedoch, dass man in der Bezirkshauptstadt schon in freudiger Erwartung auf die neue gastronomische Attraktion ist. "Wir freuen uns auf einen baldigen Start, vor allem unsere Jugend wartet darauf", sagt Bürgermeister Günter Streicher.

Dritte Filiale im Innviertel

Die Filiale in Schärding soll die dritte im Innviertel werden. Bislang gibt es in den anderen beiden Bezirkshauptstädten Braunau und Ried ein McDonald’s-Restaurant. In der Nähe zu Schärding befinden sich außerdem im benachbarten Bayern – in Pocking und in Passau – Standorte der Fast-Food-Kette. Die geografische Nähe sei laut McDonald’s aber nicht entscheidend. "Wir prüfen die Auswahl unserer Standorte genau. Die Frequenz an Gästen muss stimmen und zudem eine passende Verkehrsanbindung bestehen", heißt es vom Unternehmen.

