Ein McDonald’s Standort in Schärding ist schon seit vielen Jahren Gesprächsthema, nun wird er Realität. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird die neue Filiale in der Linzer Straße am jetzigen Standort des Gummiherstellers „Kubai“ errichtet. Die Suche nach einem passenden Grundstück in der Bezirkshauptstadt habe schon länger angedauert.