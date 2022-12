Mattighofen und Schalchen auf 800 Seiten in Buch

Das Werk von Klaus Erkner erscheint ab 14. Dezember 2022 im Verlag Aumayer. Im Buch geht es auch um Persönlichkeiten, Vereine und Firmen. Interessante Geschehnisse sind chronologisch aufgearbeitet.

Nostalgie kommt nicht zu kurz, dazu werden unterhaltsame Geschichten präsentiert, die veranschaulichen sollen, wie die Region zu dem geworden ist, was sie heute ist. Vorbestellungen für das neue Buch sind per E-Mail an office@aumayer.co.at sowie im Buchladen Mattighofen möglich.