Leichtathleten mit starker Saison

Bei Landesmeisterschaften durften sich die Athleten über 81 Medaillen freuen, davon 29 Landesmeistertitel, bei Staatsmeisterschaften über 22 Medaillen, davon vier in Gold, neun in Silber und neun in Bronze. Dass auch die Nachwuchsarbeit bei der Sportunion im Vordergrund steht, beweist die Tatsache, dass bei den fünf Speedy-Nachwuchs-Kidscups 21 Stockerlplätze erreicht werden konnten.

