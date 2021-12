Landjugend-Bezirkssieger aus dem Innviertel bei Gala im Rennen

Die aktivste Landjugend-Gruppe Oberösterreichs wird im Zuge der "Gala Nacht der Landjugend" am 8. Jänner gekürt – aus Innviertler Sicht im Rennen sind die drei Bezirkssieger Handenberg, Lambrechten und Andorf.

Neben den eigenen Programmpunkten hätte die Ortsgruppe Handenberg Teilnahmen an so ziemlichen allen Landjugend-Wettbewerben verzeichnet, darüber hinaus hätte sie mit viel Liebe zum Detail Parkflächen für die Gemeinde gestaltet, so die Juroren.

Besondere Projekte

Die Landjugend Lambrechten durfte heuer via Qualifikation ein Mitglied zum Bundesentscheid Sensenmähen nach Kärnten entsenden. Neben den Bewerben und vielen Aktionen wie einem Traktorgeschicklichkeitswettbewerb erstellte die Lambrechtener Landjugend ein Kochbuch: "Ein Jahr im Zeichen des Brotes – die Lebensgrundlage schlechthin". Dazu plante die Landjugend Andorf das Projekt "Unser Brot". Neben der Kreation eines eigenen Landjugend-Brotes legten die Landjugendlichen einen Brotlehrpfad an, gestalteten einen Tag in der örtlichen Schule und vieles mehr.