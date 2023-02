Kirchenwirt Rainbach: Traditionswirtshaus schließt seine Pforten

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ingrid betreibt Franz Hauzinger seit 1987 das Rainbacher Traditionswirtshaus. "Essen bei Freunden", so das jahrzehntelang gelebte Motto des Gasthauses, das neben seiner guten, regionalen Küche auch als Hochzeitslocation beliebt war. Weit über den Bezirk hinaus bekannt waren auch die alljährlichen Wildpartien. Der Wirt gilt als passionierter Jäger. Nach mehr als 36 Jahren wird aber nun im Sommer Schluss sein. Das bestätigt Kirchenwirt Franz Hauzinger im OÖN-Gespräch. "Die Gerüchte, die es bereits seit längerer Zeit gibt, stimmen. Ich werde mit 1. August 2023 in Pension gehen", sagt Hauzinger.

Kirchenwirt Franz Hauzinger ist ein passionierter Jäger. Bild: OÖN



Wie es mit dem Kirchenwirt in Rainbach weitergeht, ist aktuell noch ungewiss. Das Gebäude wird zum Verkauf angeboten. Sollte kein Nachfolger gefunden werden, würde die Gemeinde mit dem Kirchenwirt ihr letztes Gasthaus im Ortszentrum verlieren, dessen Geschichte bis in das Jahr 1673 zurückgeht. Das letzte verbleibende Lokal in der Gemeinde wäre dann der "Wirt z`Hanslau" in der Ortschaft Höcking.







ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel