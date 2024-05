Infoabend in Braunau: Testament, Vorsorge, Erbe

Welche Vorteile ein geregelter Nachlass hat, was der Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis ist und wie die gesetzliche Erbfolge bei Blutsverwandten ist, darüber informieren Martin Mandl von der Rechtsabteilung der Sparkasse und der Braunauer Notar Hermann Gittmaier. Sie geben auf Einladung des Roten Kreuzes und der Notariatskammer Tipps, wie Menschen mit ihrem Testament über das Leben hinaus für andere da sein können. Der Informationsabend findet am Dienstag, 14. Mai, im Gugg in Braunau statt.

Anmeldungen unter der Telefonnummer 07722/ 622 64 - 22 oder online unter roteskreuz.at/braunau

