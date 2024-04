Im Weingut Christian hofft man 2025 auf bis zu 20.000 Gäste bei Führungen

Es sind ambitionierte Ziele, die der Mehrnbacher Unternehmer Christian Pumberger bei einem OÖN-Lokalaugenschein im Lokal "Weinwerk Christian" und im eigenen Weingarten formuliert. "Mein Ziel ist, dass wir im Jahr 2025 rund 20.000 Personen bei unseren Weinführungen in Mehrnbach begrüßen dürfen."

Im Herbst 2022 eröffnete das Restaurant mit einem Innen- und Außenbereich von mehr als 1000 Quadratmetern. Vom Lokal aus sieht man auf den Weingarten, der vor etwas mehr als sieben Jahren angelegt wurde. Auch ein 4-D-Kino gibt es. In diesem wird im Zuge der rund eineinhalb Stunden langen Führungen, die ab einer Gruppengröße von zehn Personen angeboten werden, ein aufwändig produzierter Imagefilm samt Wind-, Wasser- und Geruchseffekten präsentiert.

"Es wird das Gefühl vermittelt, als würde man direkt in den Weinreben stehen", sagt Pumberger. Eine Begrüßung inklusive Frizzante sowie ein Besuch des Weingartens und der Schaukellerei sind weitere Programmpunkte. Zudem entsteht ein kleiner Shop, in dem neben dem hauseigenen Wein weitere regionale Produkte gekauft werden können.

"Bieten etwas Einzigartiges an"

Pumberger ist überzeugt davon, dass die Weinführungen in der "Bierregion" Innviertel ein großer Erfolg werden. "Ich glaube, dass wir etwas Einzigartiges anbieten. Ein solches 4-D-Kino hat in Oberösterreich so gut wie niemand", sagt der Unternehmer, der auch Geschäftsführer von Pumberger Gebäudetechnik ist. Heuer seien rund 5000 Gäste bei den Führungen das Ziel, ab 2025 kalkuliert man mit viermal so vielen Besuchern bei den Führungen.

Modernstes 4D-Kino

Die gesamte Anbaufläche der Weingärten – unter anderem in Mehrnbach und Senftenbach – beträgt derzeit rund viereinhalb Hektar. "In den kommenden fünf Jahren wollen wir auf bis zu zehn Hektar erweitern", sagt Pumberger. Derzeit werden pro Jahr etwas mehr als 15.000 Flaschen verkauft. Am 26. April findet die Präsentation der Weine 2023 statt. Geplant ist neben der Verkostung auch eine Führung durch das Weingut. Mittelfristig will Pumberger auch Rotwein erzeugen Das Restaurant "Weinwerk Christian" hat seit vergangener Woche auch am Mittwoch geöffnet.

Anmeldungen für Weinführungen sind telefonisch unter 07752/22012 oder office@weinwerk-christian.at möglich.

Christian Pumberger in seinem Weingarten in Mehrnbach

