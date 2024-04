"Ich kann mit einer Blutspende auf einfachem Wege helfen"

Heuer kamen am 23. und 24. Jänner insgesamt fast 200 Personen in den Oberbank Business Club der SV Ried, um Blut zu spenden. Unter allen Blutspendern in Ried wurde ein Gewinner ermittelt. Norbert Haslinger (Zweiter von links) aus Andrichsfurt durfte sich über ein Originaltrikot der SV Ried, einen Fußball und Eintrittskarten für ein Spiel seiner Wahl freuen. "Ich habe das Glück, gesund zu sein, und kann mit einer regelmäßigen Blutspende auf einfachem Wege anderen Menschen helfen", sagte Haslinger bei einem gemeinsamen Termin in der Rotkreuz-Dienststelle in Ried, wo sich Dieter Forsthuber, Leiter der Blutzentrale Linz (links), und Rieds Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Dobler-Strehle (rechts) bei dem eifrigen Blutspender persönlich bedankten. Auch Tim Entenfellner, Marketingleiter der SV Ried (Mitte), und Thomas Streif, Redaktionsleiter OÖN Innviertel, waren bei der Übergabe an den Gewinner dabei. Die gemeinsame Aktion der drei starken Partner wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt.

