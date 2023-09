Höllbacher siegte souverän bei Supermoto-GP

BRAUNAU. Der Ranshofner Lukas Höllbacher bleibt weiterhin im Rennen um den Titel in der Supermoto-WM: Beim Wettkampf im spanischen Alcarras zeigte der KTM-Pilot ein beeindruckendes Tempo und entschied alle drei Rennen des Grand Prix souverän für sich. Dank der Erfolge liegt Höllbacher nur mehr drei Punkte hinter dem derzeitigen Tabellenführer Marc-Reiner Schmidt. "Es war nicht leicht für mich, da ich durch einen Trainingssturz am Daumen operiert wurde und somit sechs Wochen aussetzen musste", sagt Höllbacher. Der Showdown um den Titel steigt am 7. Oktober im belgischen Mettet.

