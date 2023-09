Hallenbäder haben wieder offen

Ab Oktober gibt es wieder wöchentliche Aktivitäten: Jeden Montag zahlen Senioren nur den ermäßigten Eintritt, ab 14 Uhr wird Wassergymnastik angeboten, am Mittwoch ab 19 Uhr Aqua-Jogging. Auch das Hallenbad in Burghausen hat wieder geöffnet: Die Saison endet am 31. März 2024, wenn die zweijährigen Sanierungsarbeiten beginnen.

