HAK Braunau: Neues Schullogo gesucht und gefunden

BRAUNAU, VöCKLABRUCK. Die Siegerin steht fest: Katharina Zauner aus Vöcklabruck lieferte die beste Idee für das neue Schullogo der HAK-Braunau. Wie berichtet, war die "Schule der Wirtschaft" in Zusammenarbeit mit der Braunauer Werbeagentur brothers auf der Suche nach einem neuen HAK-Logo. "Die Teilnahme am Wettbewerb war sensationell, über 4000 Personen nahmen an der Umfrage teil, wobei 220 Entwürfe gezeichnet und eingereicht wurden", freut sich Thomas Silberhumer, provisorischer Schulleiter der HAK. Die 25 Jahre alte Siegerin, die eine Ausbildung zur Grafikdesignerin absolviert hat, lieferte einen vielversprechenden Entwurf: "In einer internen Abstimmung mit allen Lehrern konnte sich dieser Entwurf mit einer eindeutigen Mehrheit durchsetzen", sagt Silberhumer.

Glücklich mit dieser Entscheidung ist nicht nur Katharina Zauner, der 1000 Euro Siegerprämie der AMAG Ranshofen zustehen, sondern auch Christian Klika, Inhaber der Werbeagentur brothers, der die nächsten Schritte erklärt: "Aktuell befinden wir uns in der finalen Ausarbeitung und setzen die Werbelinie um. Die Präsentation des neuen Brandings ist in den kommenden Monaten geplant." Verraten wird nur so viel: "Die Idee hinter dem Logo war, mit alltäglichen Formen das Wort HAK zu gestalten. Da es bei Logos ja wichtig ist, auf Einfachheit und Minimalismus zu achten, um einen höheren Wiedererkennungswert zu schaffen, lag die Lösung mit den Formen Quadrat und Rechteck eigentlich auf der Hand", sagt Siegerin Katharina Zauner.

