HAI: Kooperation in Südkorea

Spatenstich in Gumi in Südkorea mit HAI-CEO Rob van Gils (Mitte)

Ab 2025 werden die HAI-Gruppe und LS Cable & System am Standort Gumi in Südkorea Aluminiumkomponenten für Elektrofahrzeuge für den südkoreanischen Markt produzieren. Die beiden Unternehmen kooperieren und setzten kürzlich den offiziellen Spatenstich für den Bau einer neuen Fertigungshalle. HAI-CEO Rob van Gils, COO Markus Schober und der strategische Investmentmanager Peter Blatt vertraten die HAI-Gruppe. Mit dem neuen Unternehmen könne die HAI-Gruppe ihren Fokus auf die Herstellung hochkomplexer Aluminiumkomponenten für die Elektromobilität stärken und gleichzeitig den wichtigen südkoreanischen Markt vor Ort bedienen, betont van Gils. Investiert werden rund 46 Millionen Euro in eine 13.800 Quadratmeter große Fertigungshalle samt Presse für die Produktion von Aluminiumkomponenten.

