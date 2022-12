Gruber-Spiele in Hochburg: Es gibt noch Karten

Sich zurückversetzen lassen in jene Zeit, in der das weltbekannte Lied "Stille Nacht" entstanden ist, macht das Historienspiel "Die Suche nach der Stillen Nacht" von Martin Winkelbauer möglich. Heuer findet es nach der coronabedingten Pause wieder statt – und es gibt noch Karten. Gespielt wird am Freitag, 9. Dezember, sowie am Samstag, 10. Dezember, jeweils um 16 und 19 Uhr. Vorstellungen gibt es auch am Sonntag, 11. Dezember, um 13, 16 und 19 Uhr.

Das Historienspiel erzählt unter anderem von der Kindheit des in Hochburg geborenen Komponisten Franz Xaver Gruber, der heimlich Orgelunterricht bekam. Es beleuchtet aber auch die verschiedenen Stationen, die zur weltweiten Verbreitung des Weihnachtsliedes führten. Geschrieben hat das Stück Martin Winkelbauer aus Halsbach (Bayern). Das Stück wird in der Pfarrkirche Hochburg gezeigt.

Die Besucher sind auch eingeladen, den besonderen Adventmarkt bei der Kirche bzw. beim Gruber-Gedächtnishaus zu besuchen: Auf dem Handwerksmarkt lässt man alte Handwerkstechniken wieder aufleben – nämlich jene, die in der Zeit, in der das weltbekannte Lied entstanden ist, üblich waren.

Der Eintritt zum Adventmarkt ist frei.

Karten für das Historienspiel gibt es online unter fxgruber.at

