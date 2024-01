Großer Gesundheitstag in der Weberzeile in Ried

Unter dem Motto "Meine Gesundheit, meine Verantwortung" lädt die Weberzeile unter der Leitung des Gesundheitsparks der Barmherzigen Schwestern Ried am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 18 Uhr zum Gesundheitstag in das Rieder Einkaufszentrum ein.

Geboten werden vielfältige Möglichkeiten zur eigenen Gesundheitsvorsorge – von kostenlosen Beratungen von Experten über hochkarätig besetzte Talkrunden bis zum Austausch mit Selbsthilfegruppen. Eröffnet wird der Gesundheitstag um 10 Uhr von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

"In den Gesprächen mit den Experten erhalten die Besucher nicht nur Einblicke in die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern auch konkrete Schritte, wie sie aktiv zu ihrer eigenen Gesundheit beitragen können", sagt Daniela Razenberger, Managerin des Gesundheitsparks BHS Ried. In diesem vernetzen sich Experten, um so eine optimale Gesundheitsversorgung in der Region gewährleisten zu können.

"In einer Zeit, in der Krankenhausaufenthalte immer kürzer werden, ist es wichtig, eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen. Der Gesundheitspark hat das Ziel, diese Lücke an der Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Versorgung zu schließen, indem er vielfältige Angebote bereitstellt und Prävention fördert", sagt Johann Minihuber, der sowohl Geschäftsführer des Rieder Krankenhauses als auch des Gesundheitsparks BHS ist.

Themen-Schwerpunkte sind unter anderem Frauengesundheit, Männergesundheit, Darmgesundheit, psychische Gesundheit, Schlafgesundheit, Ernährung und Diabetes, Altersgesundheit und Diätologie.

Gespräche mit Experten finden zu verschiedenen Themen statt, im Anschluss können die Besucher Fragen stellen. Bei den anwesenden Selbsthilfegruppen können sich die Besucher über verschiedene Themen informieren und austauschen. Zu Gast in der Weberzeile sind die Selbsthilfegruppen Lichen sclerosus, Parkinson, Herzgruppe/Herzverband OÖ, Demenzerkrankung, Pflegende Angehörige, La Leche Liga Österreich – Stillgruppe Ried, der MS-Club und das Mobile Hospiz. Auch für Kinder und Jugendliche wird es ein spannendes Programm geben.

"Wir möchten beim Gesundheitstag aufzeigen, dass jede und jeder sehr viel selbst in der Hand hat", sagt Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper