530.000 kWh im Jahr: Größte PV-Parkplatzanlage im Innviertel ging ans Netz

Acht Monate dauerte die Bauzeit, nun konnte die Energie Ried kürzlich die derzeit größte Photovoltaik-Parkplatzgroßanlage im Innviertel in Betrieb nehmen. Mehr als 120 Parkplätze des Star Movie in Tumeltsham wurden mit sogenannten Photovoltaik-Carports überdacht, wo ab sofort pro Jahr rund 530.000 Kilowattstunden an Ökostrom produziert werden. Das entspricht dem doppelten Stromverbrauch des Kinocenters bzw. jenem von rund 250 Haushalten. Knapp 170.000 Kilogramm CO2 werden dadurch laut Energie Ried jährlich eingespart.

Friedrich Pöttinger, Geschäftsführer der Energie Ried, sieht die neue Anlage als eine "beispielgebende Investition, die einen wesentlichen Beitrag für eine sichere Energiezukunft in der Region leistet".

Zudem hebt man auch die ressourcenschonende Nutzung der bereits versiegelten Asphaltflächen des Kinoparkplatzes zur Energieproduktion hervor.

Investition von 900.000 Euro

Für Star Movie ist die PV-Carportanlage in Tumeltsham bereits das zweite Projekt dieser Art. Beim Kino in Regau (Bezirk Vöcklabruck) befindet sich eine ähnlich große Anlage.

Die Kinos wurden bereits in den vergangenen zehn Jahren mit zahlreichen weiteren Maßnahmen wie LED-Beleuchtung, Wärmerückgewinnung, Energiesparfilmprojektoren und intelligenten Steuerungssystemen weitestmöglich energieoptimiert. Der Energieverbrauch konnte laut Unternehmen so um insgesamt 26 Prozent gesenkt werden. Das gesamte Investment in den Bereich Photovoltaik am Star-Movie-Standort in Tumeltsham bei Ried belaufe sich auf knapp 900.000 Euro – als Summe aus Dach-Photovoltaikanlage und PV-Carports.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Tumeltsham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.