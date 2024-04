Führungswechsel bei der Jungen Wirtschaft Schärding

Zwei Jahre lang stand Michael Schwarz der Jungen Wirtschaft Schärding als Bezirksvorsitzender vor. Nun kam es zum Wechsel an der Spitze:

Schwarz übergab vergangene Woche sein Amt an Philipp Kastinger. Kastinger, selbst Jungunternehmer in vierter Generation bei der Firma Gupfinger in Schärding, sieht in seiner Funktion eine gute Gelegenheit, junge Wirtschaftstreibende zu unterstützen und zentrale Themen der Jungen Wirtschaft voranzutreiben. Hohe Lohnnebenkosten, mangelnde Fachkräfte und schwere Bürokratierucksäcke würden jungen Unternehmern aktuell die Selbstständigkeit erschweren, so Kastinger.

"Gerade Neugründer und Unternehmensnachfolger wollen wir unterstützen, denn es ist wichtig, dass junge Unternehmerinnen und Unternehmer diese Herausforderungen leichter bewältigen und sich auf die wesentlichen Aufgaben als Unternehmer konzentrieren können. Wir werden nicht lockerlassen und unsere Anliegen weiterhin vehement in der Politik einfordern", sagt Kastinger. Unterstützt wird er dabei von seinen beiden Stellvertreterinnen Marija Miskovic und Martina Streif.

Gemeinsam mit ihnen verweist der neue Vorsitzende auch auf das Jahresprogramm der Jungen Wirtschaft, das unter anderem eine Wirtschaftstour sowie das Sommerfest am 28. Juni beinhaltet. Das Programm biete viele Gelegenheiten, sich auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen, so Kastinger.

