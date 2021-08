Frühschoppen und Fußball mit "Impfbegleitung"

Am kommenden Sonntag empfängt der SV Schildorn um 17 Uhr die Union Reichersberg. Schon vor dem Anstoß des Spiels der 2. Klasse West beginnt eine Impf-Aktion in Schildorn, die gemeinsam mit der Gemeinde Pramet durchgeführt wird. Von 10 bis 13 Uhr kann man sich beim Frühschoppen der Musikkapelle Schildorn beim Stelzhamerhof impfen lassen. Zwischen 16 und 19 Uhr wird am Schildorner Sportplatz geimpft. Von den beiden Oberärzten Markus Gruber und David Seibel werden die Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Johnson & Johnson verimpft.

Mitzunehmen sind die E-Card und ein Lichtbildausweis.