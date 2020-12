Friedenslicht kann heuer in Schärding abgeholt werden

Nachdem bereits das traditionelle Christbaumschwimmen der Freiwilligen Feuerwehr coronabedingt nicht in Schärding stattfinden konnte, wird es auch die Friedenslichtübergabe in gewohnter Form am Stadtplatz heuer am 24. Dezember nicht geben. Für die bayerischen Kameraden und die Bevölkerung steht das Friedenslicht aber von 9 bis 11 Uhr zur Abholung in der Stadtpfarrkirche bereit, sofern es die gesetzlichen Vorgaben erlauben. Einzeln kann dort das Licht gerne abgeholt werden, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist erforderlich. Kameraden der Feuerwehr werden sich um einen reibungslosen und sicheren Ablauf in einem Einbahnsystem kümmern.

Den ganzen 24. Dezember wird auch vor dem Feuerwehrhaus in der Max-Hirschenauer-Straße 40 in Schärding eine Laterne vor der Haustüre stehen, wo das Friedenslicht eigenständig abgeholt werden kann.

