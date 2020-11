INNVIERTEL. Wer regional und fair einkaufen will, muss meist weite Wege in Kauf nehmen und von einem Hof zum nächsten fahren. Das soll einfacher gehen, denken sich die Mitglieder von sogenannten FoodCoops. 2007 haben Studenten die Idee der gemeinschaftlich organisierten Einkaufsgesellschaft in das urbane Wien nach Österreich gebracht. Von dort aus hat sich das Konzept im ganzen Land verbreitet – bis ins Innviertel.