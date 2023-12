Faschingsgilde: An vier Abenden regieren die Narren

Am 14. Dezember wurde die hölzerne "Saubärenbütt" – das Rednerpult der Faschingsgilde Eberschwang – unter einigen Sicherheitsvorkehrungen erneut in die Obhut der Vorstände der Sparkasse Ried-Haag gegeben. Zum Schutz vor Langfingern und anderen mysteriösen "Interessenten" wird das aus Holz geschnitzte Aushängeschild der Gilde jedes Jahr in die Zentrale der Sparkasse nach Ried gebracht.

Die "Symbolhüter der Fröhlichkeit und des Lachens", Vorstandsdirektorin Elfriede Mild-Sejkora und der Vorsitzende des Vorstandes, Christian Haid, verwahren das Wahrzeichen in Form einer Wildsau bis zum Auftakt des Kartenvorverkaufs an einem geheimen Ort. "Die traditionelle Zusammenkunft soll sicherstellen, dass das Bütt-Rednerpult bis zu den Sitzungswochenenden nicht erneut unter unerklärlichen Umständen abhandenkommt", heißt es von den Eberschwanger Faschingsnarren.

Gleichzeitig ist es auch stets ein willkommener Anlass, um mit dem Sitzungssponsor, der Sparkasse Ried-Haag, einen Abend als "Aufwärmrunde" für den nahenden Fasching zu verbringen. "Wir freuen uns, die Tradition der Bütt-Übergabe auch heuer fortsetzen zu dürfen, und bedanken uns sehr herzlich bei der Sparkasse Ried-Haag für die treue und langjährige Unterstützung unserer Sitzungswochenenden beim Kirchenwirt in Eberschwang", sagt Faschingsgilden-Präsident Christopher Hörl.

Verstärkung holten sich die Eberschwanger Faschingsnarren mit dem Prinzenpaar "Prinz Hansi III." und "Prinzessin Vanessa I." sowie von den Tänzerinnen des ÖTB Eberschwang.

Die Tanzgruppe rührt seit vielen Jahren gemeinsam mit den Gildenmitgliedern die Werbetrommel für die Sitzungen, wo sie auch heuer wieder mit ihren beliebten Showeinlagen auf der Bühne zu sehen sein werden.

Termine und Karten

Die Faschingssitzungen beim Kirchenwirt in Eberschwang findet am 2. Februar, 3. Februar, 9. Februar und 10. Februar 2024 statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Mehr als 100 Freiwillige werden insgesamt auf der Bühne mitwirken. Der Kartenvorverkauf startet am 14. Jänner 2024 im Café Haller in Eberschwang. Ab 15. Jänner sind die restlichen Karten in den Sparkassen Eberschwang und Ried erhältlich. Weitere Informationen: www.fge.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper