"Fanta 4" und Howard Carpendale: Kultursommer lockt mit vielen Stars

TÜSSLING (D). Im Sommer 2011 feierte der Raiffeisen Kultursommer in Tüssling sein Debüt. Mit von der Partie bei der Erstauflage der Opern-Air-Kulturreihe war Woodstock-Legende Joe Cocker. Seitdem geben sich in dem 3.300-Seelen-Dorf einmal im Jahr Weltstars wie Elton John, Sting, Bryan Adams, Simply Red, Zucchero oder James Blunt die Klinke in die Hand. Auch heuer ist es den Veranstaltern gelungen, zahlreiche Topstars nach Tüssling zu holen. Den Start machen am Mittwoch, 24. Juli, Howard Carpendale und Kerstin Ott mit einem Doppelkonzert. Weiter geht es am Freitag, 26. Juli, mit dem Auftritt der Fantastischen Vier. Am Samstag, 27. Juli, wird das Musikkabarett-Duo Pizzera und Jaus mit ihrem Programm "Comedian Rhapsody" beste Stimmung unter den Besuchern verbreiten. Britische Boogie-Legenden Klassiker wie "Rockin´ All Over The World", "Whatever You Want", "In The Army Now" oder "Caroline" gibt es am Sonntag, 28. Juli, im Rahmen des Auftritts der britischen Boogie-Legenden von Status Quo zu hören.

Spider Murphy Gang

Als Special Guests sind ebenfalls am 28. Juli die bayerischen Musik-Legenden der Spider Murphy Gang mit von der Partie, die sich schon mehrfach als "Perfect Match" im Duo mit Status Quo erwiesen haben! Eintrittskarten und weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.raiffeisen-kultursommer.de sowie an allen Vertragsvorverkaufsstellen von Eventim! Exklusiv für Kunden der Meine Volksbank Raiffeisenbank eG steht ein limitiertes Kartenkontingent mit einem Rabatt von zehn Euro je Ticket zur Verfügung. Die rabattierten Tickets gibt es online unter www.vb-rb.de.

