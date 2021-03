Das Berufsbild der Pflegefachassistenz ist zwischen der Diplompflege und der Pflegeassistenz angesiedelt und beinhaltet z. B. die Durchführung verschiedener Pflegemaßnahmen sowie Tätigkeiten in den Bereichen Diagnostik und Therapie.

Erster Lehrgang läuft

16 "Schüler" befinden sich derzeit im ersten Pflegefachassistenz-Lehrgang am Klinikum Schärding, darunter Florian Pankratz (21) aus St. Florian am Inn. Schon seine Großmutter arbeitete als diplomierte Pflegerin im Krankenhaus Schärding. Seine Mitschülerin Karin Himsl (22) aus Schardenberg kam über ein Schnupperpraktikum zur Ausbildung. Schon immer habe die gelernte Einzelhandelskauffrau eigentlich in der Pflege arbeiten wollen – dank dieses neuen Lehrgangs sei es ihr nun möglich. "Besonders gut gefällt mir, dass wir das theoretisch Gelernte auch immer gleich in der Praxis umsetzen und üben können", sagt sie.

Mehr dazu unter www.ooeg.at

