Esternberger feiert EM-Titel im Eisstockschießen

Manuel Reischl wurde im Gasthaus Hubinger ein großer Empfang bereitet. Familie, Freunde und die gesamte Gemeinde Esternberg freuten sich vergangene Woche mit ihm. Bei den kontinentalen Meisterschaften im Eisstockschießen, die in diesem Jahr von 27. bis 28. Jänner in der Natureis-Arena am Goggausee in Kärnten über die Bühne gingen, zeigte der 38-jährige Esternberger groß auf und "schoss" Österreich in der Teamwertung gemeinsam mit seinen drei Mitstreitern zum EM-Titel.

16 Länder kämpften um die Medaillen, die Österreicher hatten gegen die großen Mitfavoriten aus Italien, Deutschland und Slowenien schlussendlich das bessere Ende für sich. "Wir haben gewusst, dass wir eine Chance auf den Titel haben, wenn jeder seine Leistung auf die Bahn bringt", sagt Reischl. "Umso schöner ist es, wenn es tatsächlich gelingt."

Intensives Training

Der Esternberger ist ein Wiederholungstäter: Bereits 2009 konnte er Gold in der Teamwertung für Österreich holen. Nach dem Vizetitel im vergangenen Jahr folgte heuer die erneute Krönung.

"So ein Erfolg ist nie selbstverständlich. Allein die nationale Qualifikation ist jedes Jahr eine Herausforderung. Schließlich dürfen nur vier Stockschützen aus jedem Land zum großen Turnier mitfahren", sagt Reischl, der in seiner Freizeit viele Trainingsstunden investiert, um seinen Platz an der österreichischen Spitze zu behalten.

Fünf bis sechs Mal pro Woche absolviert der Kfz-Technikermeister unterschiedliche Trainingseinheiten: In der Kraftkammer und mit Ausdauersport arbeitet der 38-Jährige an seiner grundlegenden Fitness, den Feinschliff holt er sich selbstverständlich auf der Bahn. Seit er 16 Jahre alt ist, betreibt der erfolgreiche Stockschütze diesen Sport regelmäßig und intensiv.

Der Medaillenschrank des Esternbergers ist nach mehr als zwei Jahrzehnten im Sport mit acht Medaillen bei internationalen Großereignissen und unzähligen Titeln bei nationalen Meisterschaften zwar schon gut gefüllt, Gold im Einzel bei einer EM oder WM fehlt Reischl aber noch. Da trifft es sich gut, dass im kommenden Jahr die Weltmeisterschaft in Kapfenberg (Steiermark) über die Bühne geht. "Im Einzel Gold holen und den Titel im Team verteidigen, ist das große Ziel", gibt der ehrgeizige Sportler aus dem Sauwald die Marschrichtung vor.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer