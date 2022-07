Elektro-Filiale nach Übernahme jetzt ausgebaut

Mit Elektro Muggenhumer steht der Region am Standort Andrichsfurt nun ein erweitertes Angebot zur Verfügung. "Nach umfangreichen Umbauarbeiten konnten wir nun unseren zweiten Shop zusätzlich zu dem Stammhaus in Grieskirchen in Betrieb nehmen", sagt Geschäftsführer Philipp Kallinger.

"Für mich war die Entscheidung klar – als waschechter Andrichsfurter wollte ich die Möglichkeit, hier ein zusätzliches Geschäft zu eröffnen, unbedingt nutzen", so Kallinger. Das Unternehmen Elektro Muggenhumer sei sehr gut in der Region positioniert und erfreue sich seit der Gründung 1960 regen Interesses bei den Kunden. 2018 wurde der bis dahin von der Familie Muggenhumer geführte Betrieb von Philipp Kallinger und Walter Angleitner übernommen, mit der Erweiterung in Andrichsfurt zählt das Unternehmen nun 19 Mitarbeiter, und es werden Lehrlinge ausgebildet.

"In den vergangenen Wochen haben wir die neue Filiale auf Vordermann gebracht, jetzt ist auch die Fassade fertiggestellt und deutlich als Red Zac erkennbar. Damit kann es richtig losgehen. Wir werden den Personalstand mit derzeit vier Mitarbeitern sicherlich noch erweitern", so der Geschäftsführer.

Im Mittelpunkt stehe Qualität. Das Unternehmen Elektro Muggenhumer ist neben Verkauf, Beratung und Service von Elektrogeräten vor allem als Komplettanbieter bekannt: Bei Haussanierungen kann beispielsweise die gesamte Elektroinstallation übernommen werden. "Wir beschäftigen uns vor allem intensiv mit Elektroinstallationen – von Energiemanagement über Steuerungstechnik bis hin zu Smarthome, um nur einige wesentliche Punkte zu nennen." Auch Reparaturen gehören zum Portfolio.