Ein Hutdieb, der in der Ausnüchterungszelle landete

Am vergangenen Samstag blieb ein 41-Jähriger am Nachmittag vor einem Bekleidungsgeschäft in der Passauer Innenstadt stehen. Dort nahm er drei Hüte von einem Verkaufsständer und ging davon. Aufmerksame Passanten beobachteten den Diebstahl, nahmen dem Mann die Hüte wieder ab und verständigten die Polizei. Die Kopfbedeckungen hatten einen Gesamtwert von 165 Euro. Die herbeigerufene Polizei stellte bei dem 41-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung fest. Der Mann war bereits zuvor im Stadtgebiet mit diversen Pöbeleien auffällig geworden. Aus diesem Grund wurde der Hutdieb in Gewahrsam genommen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Diese konnte der 41-Jährige am Sonntagmorgen wieder verlassen.

