Durch DNA-Test bewiesen: Wolf riss Reh im Sauwald

Es war in einer Nacht im vergangenen November, als ein Kopfinger am Ortsrand ein sehr lautes und lang anhaltendes Klagen eines Tiers vernahm. Der Bewohner war sich relativ sicher, dass es sich um ein Reh handeln musste und kontaktierte daher am nächsten Tag den örtlichen Revierinhaber. Dieser fand nach einer kurzen Suche ein angefressenes Stück Rehwild. Noch am selben Tag wurde daraufhin der Landesjagdverband informiert und ein Landesbeauftragter zur Probenentnahme gebeten. Wie die Gemeinde Kopfing in einer Aussendung heute bekanntgab, ergab die DNA-Analyse eindeutig, dass es sich um einen Wolfsriss gehandelt hat.

Gemeinde mahnt zur Vorsicht

Das Ergebnis wurde bereits vor Weihnachten offiziell mitgeteilt, um die Bevölkerung aber nicht "unnötig in Angst zu versetzen" nahm man von einer Veröffentlichung bis jetzt Abstand, heißt es aus der Gemeinde. Ein unmittelbarer erneuter Wolfsriss sei nicht zu erwarten gewesen. Gleichzeitig mahnt man in Kopfing zukünftig aber zur Vorsicht im Waldgebiet der Sauwaldgemeinde.

