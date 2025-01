Wolf oder Wolfshund? Jogger in Windhaag bei Freistadt von Tier angesprungen

Laut Medienbericht sprang das Tier den Mann sogar an. Dieser machte sich danach groß und schrie das Tier an, welches daraufhin die Flucht ergriff. Aufgrund des geschilderten Aussehens und Verhaltens kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelte. Nachdem der Fall genau untersucht wurde, wurde das Aufeinandertreffen gemäß der Oö. Wolfsmanagementverordnung als Vergrämung eingestuft.

"Wir nehmen den gemeldeten Vorfall sehr ernst. Ob Hund oder Wolf – das Verhalten des Tieres sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wir bitten die Bevölkerung, insbesondere aber auch die Jägerinnen und Jäger, daher wachsam zu sein und weitere wichtige Hinweise umgehend an das Land OÖ zu melden", so Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger, die gleichzeitig betont: "Es ist jedoch auch wichtig, die Emotion herauszunehmen. Angst und Unruhe in der Bevölkerung zu schüren hilft aktuell niemandem. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass das Land OÖ die Lage aufmerksam beobachtet und sofort handeln wird, wenn die Situation es erfordert".

Melden von Sichtungen

Im Falle einer Wolfssichtung wird um ehestmögliche Meldung (wenn möglich bitte mit Foto- und/oder Videonachweisen) an das Wolfsmanagement des Landes OÖ unter: 0732/7720-118 12 oder per Mail an lfw.Post@ooe.gv.at gebeten.

Hinweise für Hundehalterinnen und Hundehalter

Hunde können das Verhalten von Wölfen beeinflussen. Es wird empfohlen, Hunde anzuleinen oder sicherzustellen, dass sie auf Zuruf gehorchen und sich immer in Rufweite befinden.

