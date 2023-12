Die SV Ried will auf dem zweiten Platz überwintern

Voraussetzung ist, dass gespielt werden kann. Die Prognose war gestern eher positiv. Gespielt wird nicht in der Steiermark, sondern in Wiener Neustadt.

Der Spielort ist den Riedern egal, einziges Ziel ist, dass man mit einem Sieg in die Winterpause geht. Damit würde die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer GAK auf dem zweiten Platz überwintern. An Selbstvertrauen mangelt es den Rieder Kickern nicht. Sechs Siege und zwei Unentschieden holte die SVR aus den vergangenen acht Ligaspielen.

"Wir wollen mit einer Sieger-Mentalität in dieses Spiel gehen. Mit einem Sieg wollen wir auf den zweiten Platz vorstoßen. Sturm Graz II hat eine junge Mannschaft mit viel Speed nach vorne. Es wird sicher kein einfaches Spiel, aber mit unserer Qualität und Erfahrung wollen wir unbedingt drei Punkte nach Ried mitnehmen", sagt Verteidiger Nikki Havenaar, der bereits fünf Tore erzielte und auch in der Defensive bisher voll überzeugen konnte. "Die Mannschaft ist heiß auf das Spiel. Ein letztes Mal in diesem Jahr werden wir alles geben", sagt Trainer Senft.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif