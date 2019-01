Das "digitale Klassenzimmer" der NMS Taiskirchen

TAISKIRCHEN, INNVIERTEL. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander besuchte die iPad-Klassen der Neuen Mittelschule.

LH-Stv. Christine Haberlander beim Besuch der iPad-Klasse in Taiskirchen Bild: OÖN/jsz

Auch wenn die NMS Taiskirchen eine "bewegte" Schule ist, der Schwerpunkt liegt dort nicht nur auf dem Sport. Seit dem neuen Schuljahr ist das iPad der treue Lernbegleiter der Schüler in den dritten und vierten Klassen. "Ich sehe es als meine wichtigste Aufgabe, unsere Schüler durch zeitgemäße Unterrichtsformen auf ihre berufliche Zukunft optimal vorzubereiten. Deshalb verwenden bei uns alle 167 Schüler iPads im Unterricht", erklärt Direktor Gerald Gruber-Kaltseis.

Seit Juli 2018 sind auch 70 Prozent der Lehrkräfte im Besitz eines iPads. Mit der Unterstützung des Landes konnten zwei Drittel der "shared iPads" – diese Geräte werden gemeinsam genutzt – finanziert werden, ein Drittel stammt aus dem Budget der Marktgemeinde. Der Großteil der Schüler hat ein eigenes Gerät. Die Eltern konnten es um 320 Euro erwerben.

Das Projekt wurde im Februar 2018 mit 25 "geteilten" iPads gestartet. Diese stehen im Eigentum der Schule und kommen wechselweise zum Einsatz. Mittlerweile gibt es auch Klassen, in denen jedes Kind ein persönliches Gerät zur Verfügung hat und als Arbeitsgerät verwendet. "Die Möglichkeit, Filmaufnahmen von Experimenten, Präsentationen aus dem Unterricht oder Musikkompositionen Eltern und Freunden zu zeigen, motiviert die Kinder", sagt der Schulleiter.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander zeigte sich bei ihrem Besuch am gestrigen Donnerstag von den Unterrichtsmethoden beeindruckt: "Die digitalen Medien unterstützen hier in Taiskirchen die Lehrer bei der Individualisierung des Unterrichts. Die Arbeit in Gruppen fördert nicht nur die Vermittlung der Sachkompetenz, sondern auch den Aufbau der Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz." Der Unterricht an der NMS Taiskirchen ist die Antwort auf die veränderten Lebenswelten der Schüler. Das World Wide Web gehört dazu wie das Abc. Die digitale Kompetenz umfasst wesentlich mehr, als nur Medien bedienen zu können. Sich über diverse Kanäle auszudrücken, Fake News zu kennen und erkennen, das wird hier alles im Unterricht gelehrt.

Digitalunterricht in allen Fächern

Ob in Mathematik der pythagoräische Lehrsatz durch Lehrvideos veranschaulicht wird, in Geografie ein Wetterbericht aufgezeichnet, im Musikunterricht ein Orchester aufgenommen oder Hausübungen digital auf- und abgegeben werden: In der NMS Taiskirchen träumt man nicht mehr vom digitalen Klassenzimmer, es ist dort schon zur Realität geworden.

Im Unterricht hat der Lehrer die Kinder über eine spezielle Classroom-App stets im "Auge". Während der Stunde werden die Fortschritte einzelner Schüler über einen Beamer präsentiert, am Ende der Stunde überprüft der Pädagoge noch einmal das Erlernte über ein Wissensquiz und erhält somit ein unmittelbares Feedback.

