Braunau: Krankenhaus-Umbau ist fertig

Drei Jahre wurde intensiv am neuen Bauteil 10 gearbeitet, offiziell eröffnet wird er nächste Woche.

Drei Jahre lang wurde intensiv am Bauteil 10 des Krankenhauses Braunau gearbeitet: Mehr als 63 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert, es entstanden 59.900 Quadratmeter neuer Raum. Im fertiggestellten Bauteil finden 158 Betten und die Ambulanzen Platz. Es gibt dort auf der Normalstation nur noch maximal zwei Betten pro Patientenzimmer. In den neuen Bauteil übersiedeln die Innere Medizin 1 und 2, die Chirurgie, die Kinderabteilung, die Tagesklinik und die Onkologische Tagesklinik sowie das Schlaflabor und die Ambulanzen für Kinder, Augen und HNO. Zudem wurde ein moderner OP für tagesklinische Augenpatienten und Kataraktoperationen gebaut, eine Kinder- und eine Neugeborenen-Intensivüberwachungsstation finden dort ebenfalls Platz.

Errichtet wurde auch ein neues Café im Erdgeschoß, das für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Das Parkhaus Braunau wird überdacht und barrierefrei direkt vom Krankenhaus aus zugänglich sein.

Aussichtskran, Darm & Messung

Vom Ergebnis der intensiven dreijährigen Bauzeit kann sich die Bevölkerung bei einem Tag der offenen Tür überzeugen. Am Freitag, 14. Juni, von 13 bis 18 Uhr öffnet das Krankenhaus Braunau St. Josef seine Pforten für alle interessierten Besucher und lockt mit einem bunten Programm. Nicht nur der neue Bauteil 10 kann bei Führungen besichtigt werden, in Pavillons stellen sich die einzelnen Abteilungen vor. Es besteht unter anderem die Möglichkeit, den Blutzucker, Cholesterinwert und Blutdruck messen zu lassen. Ein begehbares Darmmodell, ein Endoskopieturm, Augen- und Schlafphasenmodelle stehen ebenfalls auf dem Programm. Auch die kleinen Besucher kommen dank Hüpfburg, Kinder-Kreativecke und Kinderschminken auf ihre Kosten. Schwindelfreie Besucher können mit dem Aussichtskran in weite Ferne blicken. Das Tau-Kolleg lädt beim Tag der offenen Tür zu einem "Pflege-Speeddating" mit dem Ordensklinikum Innviertel ein. Dabei wird schnell und unkompliziert über den Pflegeberuf informiert. Interviews und Gewinnspiele auf der Radio-OÖ-Bühne runden das bunte Programm ab.

Der Bauteil 10 des Krankenhauses Braunau wird zwei Tage zuvor von Landeshauptmann Thomas Stelzer und seiner Stellvertreterin Christine Haberlander offiziell eröffnet.

Tag der offenen Tür im Krankenhaus Braunau St. Josef für interessierte Besucher am Freitag, 14. Juni, von 13 bis 18 Uhr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper