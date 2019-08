Boogie vom Feinsten in besonderem Ambiente

Neben den zwei österreichischen Top-Bands "Hot Boogie Club" und "5 in Love" konnten mit Martijn Schok und Band sowie Sängerin Greta Holtrop als Special Guest Hollands erfolgreichste Vertreter des Genres gewonnen werden.

Die Kombination aus Musik von internationalem Format, gesellschaftlichem Zusammentreffen und Kulinarik begeistert mittlerweile das Publikum weit über die Region hinaus. Die Einnahmen des Festivals kommen erneut dem Sozialprojekt "Perspektive Jugend" des Rotary Clubs Braunau zugute.

Boogie in the Fields am Freitag, 30. August, Einlass 17.30 Uhr, Konzertbeginn 19.15 Uhr. Kartenvorverkauf bei allen oeticket-Verkaufsstellen, den oberösterreichischen Raiffeisenbanken sowie über den Rotary Club Braunau.