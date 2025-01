Blutspendebereitschaft auch ein "Zeichen der Wertschätzung"

"Unser Dank gilt der SV Guntamatic Ried und den Oberösterreichischen Nachrichten für die Unterstützung bei dieser tollen, großen gemeinsamen Blutspende-Aktion", sagte Gerhard Obermair, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Ried am Montagabend. Ab 14.30 Uhr kamen zahlreiche Blutspender in den VIP-Club der SV Ried, um damit Gutes zu tun. "Gerade derzeit wird, nicht zuletzt durch Unfälle auf den Skipisten, viel Blut benötigt. Daher passt der Zeitpunkt sehr gut", betonte Obermair.

Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried, und OÖN-Redakteur Thomas Streif spendeten gestern vor den Augen von SVR-Vorstandsmitglied Markus Bast und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Gerhard Obermair Blut. (RK Ried/Lisa Nagl)

Vor allem im Innviertel und Mühlviertel ist die Blutspendebereitschaft besonders groß. Die Bezirke Schärding, Ried und Rohrbach haben in der Regel die Nase vorn. "Das zeigt, dass in diesen Regionen die Hilfsbereitschaft besonders groß ist. Zum anderen ist es für uns ein Zeichen der Wertschätzung", sagte Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried. "Blutspenden ist für mich eine Selbstverständlichkeit", sagte Markus Bast, Präsidiumsmitglied der SV Ried. Auch am Mittwoch kann von 14.30 bis 20.30 Uhr Blut gespendet werden.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Interview mit Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Ried.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif