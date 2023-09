Blechbläser der Extraklasse: Pro Brass kommen nach Ried

Das Konzert von Pro Brass in Ried wird ein besonderes Musikereignis.

Es ist ein besonderes Konzert, mit dem der Landesmusikschul-Kulturkreis in die Herbstsaison startet: Auf dem Programm steht ein Konzert der Kultformation "Pro Brass", die seit 40 Jahren hervorragende Musik in den größten Konzerthäusern Europas spielt.

Beim Konzert in Ried werden Pro Brass am Mittwoch, 11. Oktober (Beginn 19.30 Uhr), im Keine-Sorgen-Saal der Rieder Messe ein "Best-of" aus den vergangenen 40 Jahren präsentieren. Darin vereinen sich Hunderte Konzerterlebnisse, 13 CDs, ein Hörspiel, eine DVD – und eine Vielzahl von herausragenden Musikerpersönlichkeiten, darunter auch Künstler aus der Region Innviertel, die unter anderem auch führende Stellen bei den Wiener Symphonikern, dem Brucknerorchester Linz und der Volksoper Wien ausfüllen.

Topmusiker aus der Region

Bestens bekannt sind etwa der Trompeter Lorenz Raab mit Wurzeln in Rainbach, die Posaunisten Walter Voglmayr aus Enzenkirchen und Johann Reiter aus Pattigham, der Schlagwerker Stefan Reichinger aus Lohnsburg und der Mann mit der Bassposaune, Gerald Pöttinger aus Wendling.

"Das Best-of-Programm von Pro Brass ist eine Hommage an die vielen tollen Stücke der vergangenen vier Jahrzehnte. Ein Gemischtwarenladen an Pro-Brass-Klassikern, Emotionen und Blechblaskunst", heißt es dazu in der Programmankündigung.

Das Blechbläser-Ensemble besticht durch hohe musikalische Qualität, einige Bandmitglieder waren übrigens kürzlich auch beim Star-Aufgebot bei Martin Grubingers grandiosem Abschiedskonzert im Großen Festspielhaus in Salzburg zu hören.

Karten sind über die Landesmusikschule Ried und online über shop.ticketwall.at erhältlich. Kartenpreis: 25 Euro (12 Euro für Jugendliche bis 18 Jahren).

