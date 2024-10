Betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtete nach Unfall in Kirchdorf

Der 35-Jährige aus dem Bezirk Ried hatte am späten Mittwochnachmittag auf der L1109 im Gemeindegebiet von Kirchdorf am Inn die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren und war gestürzt. Ein Feuerwehrmann bemerkte den Unfall zufällig und alarmierte die Rettung. Nachdem der Verletzte erstversorgt worden war, ergriff er auf seinem Roller die Flucht in Richtung Obernberg.

Die Sanitäter des Roten Kreuzes verständigten die Polizei, konnten den Mann aber wenig später anhalten. Er unterschrieb einen Revers und wurde deshalb nicht ins Krankenhaus gebracht. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellte sich auch der Grund für das merkwürdige Verhalten des 35-Jährigen heraus: Ein Alko-Test verlief positiv, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er wird angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

