Baumit-Junior-Hallencup: Jubel, Trubel, Kaiserschmarrn

„Nur nach Hause gehen wir nicht“: Den Titel der inoffiziellen Vereinshymne nahmen sich die U15-Spieler von Hertha BSC am vergangenen Samstag – zumindest sportlich – zu Herzen. Mit einer disziplinierten und spielerisch starken Leistung zog der deutsche Hauptstadtklub in das Finale des hochkarätig besetzten U15-Events des Baumit-Junior-Hallencups ein und setzte sich dort in einem engen Finale gegen Manchester United mit 2:0 durch.